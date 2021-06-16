В Женеве стартовали переговоры Путина и Байдена

В Женеве на вилле Ла Гранж начались переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Лидеры двух стран встретились на крыльце перед главным входом в виллу. Они поприветствовали друг друга, улыбнулись и пожали руки.

После совместного фотографирования президенты отправились на переговоры.

Как сообщила пресс-служба Кремля, саммит на высшем уровне начался со встречи в узком составе с участием главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Перед началом переговоров Путин поблагодарил Байдена за инициативу встречи.

Отметим, что первым на виллу прибыл Владимир Путин – прямо с самолета. Байден, по данным СМИ, приехал на место встречи через 12 минут после российского президента. В Женеву он прилетел накануне.

Ожидается, что встреча продлится 4-5 часов. Сначала переговоры пройдут в узком формате, затем – с участием делегаций. Подписания документов по итогам встречи не запланировано. После завершения саммита Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что президенты обсудят состояние и перспективы развития отношений двух стран, вопросы стратегической стабильности, информационную безопасность, борьбу с киберпреступностью, климатические проблемы. В поле внимания лидеров двух стран также будут борьба с коронавирусом, ситуации на Украине, в Сирии, Ливии, Афганистане, а также ядерная сделка с Ираном, информировал «Интерфакс».

Ранее Владимир Путин заявил на полях Петербургского международного экономического форума, что не ожидает прорывов в российско-американских отношениях по итогам саммита на высшем уровне, но надеется, что переговоры пройдут в позитивном ключе.

Американские СМИ пишут, что переговоры будут тяжелыми. В Кремле признали, что разговор лидеров двух стран будет непростым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал достижением то, что президенты решили встретиться и открыто обсудить проблемы.

Женева, Наталья Петрова

Женева. Другие новости 16.06.21

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