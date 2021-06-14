Санкции США против российского госдолга вступили в силу

Запрет для американских компаний приобретать долговые обязательства России с 14 июня вступил в силу. Он входил в пакет антироссийских санкций, принятый в середине апреля.

Под санкции попадут все первичные размещения долговых обязательств Минфина, Центробанка и ФНБ, выпущенные после указанной даты в любой валюте. Для американских инвесторов остается доступным вторичный рынок ценных бумаг.

Министерство финансов РФ предупредило, что не станет дополнительно размещать облигаций федерального займа, выпущенные ранее 14 июня. Так Минфин планирует снизить риск, что американцы будут вынужденно продавать уже купленные бумаги.

Напомним, в середине апреля президент США Джо Байден одобрил новый пакет санкций против России за ее «дестабилизирующие международные действия». Кроме ограничений по госдолгу, санкции затронули 16 организаций и 16 граждан, якобы связанных с предполагаемым вмешательством в американские выборы. Власти США также выслали 10 российский дипломатов, которых подозревают в связях со спецслужбами.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 13.06.21

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