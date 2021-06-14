Путин назвал укрепление страны самой значимой задачей

Президент РФ Владимир Путин считает укрепление России самой значимой задачей в своей жизни. И готов поддерживать кандидатов в президенты с теми же убеждениями.

«Я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России. Поэтому если я увижу, что… человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны», – сказал Путин в интервью телеканалу NBC. Текст интервью опубликовали в на сайте главы государства.

Президент уверен, что после его ухода с поста развитие России продолжится, и ничего не «обрушится в одночасье». Ситуация в стране не сравнима с началом 2000-х годов, когда золотовалютный резерв был в десять раз меньше долгов.

«Но сейчас ситуация другая… На политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо», – добавил Путин.

Напомним, в том же интервью президент РФ заявил, что всегда действовал в интересах своего народа и государства. Путин не боится навешанных на него ярлыков и удивляется никаким нападкам, потому что за время президентства пережил атаки «разного калибра и жестокости».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.06.21

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