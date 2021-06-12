Путина не тронули скандальные заявления Байдена

Президента РФ Владимира Путина не удивили и не расстроили заявления его американского коллеги Джо Байдена. Российский лидер признался, что привык к нападкам «со всех сторон».

«За время пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из всех областей по всевозможным предлогам и причинам, разного калибра и жестокости. Ничто из этого меня не удивляет», – сказал Путин в интервью телеканалу NBC.

Президент не переживает из-за навешенных на него ярлыков, потому что всегда действовал в интересах своего народа и государства.

Путин напомним, что отношения между Россией и США опустились до самого низкого уровня за последние годы. Но Москва надеется, что «карьерист» Байден, который всю жизнь провел в политике, не совершит «импульсивных» поступков.

Напомним, скандал разразился в марте после интервью Джо Байдена, в котором американский президент назвал Путина «убийцей».

Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня. Бывший президент США Дональд Трамп уже посоветовал своему коллеге не заснуть во время саммита и передал через Байдена теплые пожелания Путину.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.06.21

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