Швейцария назвала место встречи Путина и Байдена

Встреча президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена состоится на вилле «Ла Гранж» в Женеве, сообщил МИД Швейцарии. Ведомство поблагодарило высоких гостей за выбор их страны для саммита.

«Культовая вилла «Ла Гранж» примет президентов Байдена и Путина 16 июня», – говорится в сообщении министерства в соцсети.

Как сообщал «Новый День», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал не ждать прорыва в двусторонних отношениях от встречи Путина и Байдена. Но почеркнул, что важен уже сам факт переговоров на таком высоком уровне. Лавров спрогнозировал, что президенты обсудят угрозы своим странам и мировой безопасности.

В Киеве предстоящий российско-американский саммит назвали знаком того, что Штаты не воспринимают Украину как «реального, полноценного игрока». Украинский лидер Владимир Зеленский признался, что боится последствий для Киева после переговоров Путина и Байдена.

Женева, Наталья Рязанова

Женева. Другие новости 10.06.21

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