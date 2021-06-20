Посол России в США возвращается в Вашингтон

Посол России в США Анатолий Антонов в воскресенье утром вылетел в Нью-Йорк, откуда затем направится в Вашингтон. По словам дипломата, он возвращается в Соединенные Штаты с оптимистичным настроем, у него уже запланированы встречи. Антонов рассчитывает на подвижки во взаимодействии с американскими коллегами, передает РИА «Новости».

Напомним, вернуть послов в диппредставительства в Москве и Вашингтоне договорились президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на переговорах в Женеве 16 июня.

Накануне посол США в России Джон Салливан заявил, что вернется в Москву в ближайшее время.

Антонов был отозван в Москву на консультации в конце марта, после того как Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Американский посол Джон Салливан также уехал на консультации в апреле.

Москва, Наталья Петрова

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