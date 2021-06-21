На парламентских выборах в Армении победила партия Пашиняна

В Армении прошли внеочередные выборы в парламент, в которых приняли участие 21 партия и четыре блока. По данным ЦИК после подсчета голосов на всех 2008 избирательных участков страны, явка составила 49,4%. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих избирательным правом, в голосовании приняли участие 1 281 174.

Партия «Гражданский договор» и.о. премьера Армении Никола Пашиняна побеждает на парламентских выборах с результатом 53,92%. Однако партии не хватило 0,08%, чтобы единолично формировать правительство.

На втором месте блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» – 21,04%. Далее идет блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%, которому для прохождения в парламент необходимо было преодолеть семипроцентный барьер.

Партия известного бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» набрала 3,96%, а партия «Республика» – 3,04% голосов, у остальных политических сил менее 2%. При этом избирательный порог для партий составлял 5%.

Ранее Пашинян заявил, что в Армении произошла вторая за три года революция, на этот раз «стальная». Он также поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу, передает РИА «Новости».

В свою очередь в блоке Кочаряна уже назвали итоги выборов сомнительными. В альянсе заявили, что результаты голосования «контрастируют с различными проявлениями общественной жизни и со здравым смыслом».

Ереван, Зоя Осколкова

Ереван. Другие новости 21.06.21

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