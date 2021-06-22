Путин напомнил о тесных связях России и Европы

Россия неразрывно связана с Европой и открыта для взаимодействия и построения общей безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для немецкого издания Die Zeit. Приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны статья опубликована на сайте Кремля.

Путин напомнил, что после победы на своей территории Красная армия прошла по Европе с освободительной миссией. А позже строила отношения с европейскими странами в русле создания общего пространства с едиными ценностями и интересами.

«Процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия – одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой», – написал Путин.

Президент России отметил, что система европейской безопасности деградировала, и мир стоит на пороге новой гонки вооружений. По мнению Путина, выбрав конфронтацию вместо объединения Европа и Россия упускают много возможностей.

«Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития», – заявил глава государства.

Напомним, в своем послании Федеральному Собранию Путин призвал западных коллег не переходить «красные линии» в отношениях с Россией. Он напомнил, что Россия ведет себя сдержанно несмотря на недружественные акции в ее адрес. «Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международных отношений. Мы не хотим сжигать мосты, но, если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие и слабость и сам намерено взорвать мосты, они должны знать, что ответ России будет ассиметричным быстрым и жестким», – сказал тогда президент РФ.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.06.21

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