«Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту»: Путин пригрозил Западу ядерным оружием

Президент РФ Владимир Путин призвал западных коллег и их «шакалов» не переходить «красные линии» в отношениях с Россией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня с посланием Федеральному Собранию, глава государства назвал Россию лидером в новейшем вооружении и предупредил об ассиметричных ответах на любые провокации.

По словам президента, недружественные акции в отношении России не прекращаются.

«В некоторых станах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без повода – цеплять Россию. Новый вид спорта там – кто громче что-то скажет. Мы ведем себя в высшей степени сдержано – без иронии сейчас – можно сказать скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международных отношений. Но мы видим, что происходит, что Россию цепляют то тут, то там без всякий причин. Вокруг Шерхана крутятся мелкие Табаки – все как у Киплинга. Вот они и подвывают, чтобы задобрить своего суверена», – сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия не намерена терпеть провокации в свой адрес. «Мы хотим добрые отношения, в том числе с теми, с кем отношения, мягко говоря не складываются. Мы не хотим сжигать мосты, но, если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие и слабость и сам намерено взорвать мосты, они должны знать, что ответ России будет ассиметричным быстрым и жестким», – заявил он.

«У нас, я вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности и здравого смысла, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не приедет в голову перейти в отношении России красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренными интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», – подчеркнул президент.

По его словам, мире «все привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике и грубым попыткам одних силой называть свою волю другим». «Но сегодня подобная практика перерождается в нечто более опасное. Я имею ввиду попытку организации в Белоруссии госпереворота и убийства президента страны. Такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного запада. Все делают вид, что ничего не происходит. Практика организации госпереворотов, политических убийств в том числе высших должностных – это уже слишком. Все границы перешли уже. Видимо, недаром западные коллеги отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности. Мы много раз это предлагали», – отметил он.

В этой связи Путин обратил внимание, что Россия продолжает работу по совершенствованию и качественному укреплению своих вооруженных сил. «К 2024 году доля современного оружия и техники в наших войсках составит почти 76%. А я в ядерной триаде уже в этом гожу превысит 88%. На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет». А первый полк полностью укомплектованных тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат» поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года», – сообщил российский лидер.

Путин также отметил, что увеличивается вооружение «Кинжалами», ракетами «Калибр». «На боевое дежурство в ближайшее время будут поставлены гиперзвуковые ракеты «Циркон». Идет работа и над другими боевыми комплексами: «Посейдон», «Буревестник»», – сказал он.

«И вот как лидер в создании боевых систем нового поколения в развитии современных ядерных сил Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, глобальной стабильности. У России, конечно, есть свои интересы, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это делают и другие государства. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь и не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный путь, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – заключил Путин.

Москва, Александра Быстрицкая

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