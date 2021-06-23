Депутат бундестага уличила власти ФРГ в подготовке к войне с Россией

Правительство Германии открыто взяло курс на подготовку к войне с Россией, заявила депутат дундестага Севим Дагделен. По ее мнению, агрессивная антироссийская политика НАТО и попытки забыть уроки Второй Мировой войны – стороны одной медали.

«Немецко-российские отношения достигли дна. Не проходит и дня без новых санкционных требований к России. Вместо дипломатического взаимопонимания федеральное правительство полагается на беспрецедентное вооружение», – написала депутат от фракции «Левые» в газете nd-aktuell.de.

Дагделен напомнила, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр открыто назвала Россию врагом во время визита в Гуам. И о стремлении федеральных властей ФРГ довести военные расходы до 85 млрд евро в год, тогда как в России на это тратят 54 млрд.

«Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России… Бряцание оружием, призывы к конфронтации и воинственная риторика все чаще воздействуют на немецкую общественность. Всех, кто не согласен, называют кремлевской марионеткой. Это с уверенностью можно рассматривать как часть моральной мобилизации и подготовки к войне», – добавила депутат.

Напомним, в своей статье, приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, президент РФ Владимир Путин напомнил Европе о тесных связях с Россией, которые были налажены в послевоенные годы. Он отметил, что система европейской безопасности деградировала, и мир стоит на пороге новой гонки вооружений. Но выбрав конфронтацию вместо объединения, Европа и Россия упускают много возможностей.

Берлин, Наталья Рязанова

Берлин. Другие новости 22.06.21

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