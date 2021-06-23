«Надо равняться на Москву»: Голикова призвала регионы усилить антиковидные меры

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина заявила о росте случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Она оценила эпидситуацию за последние три недели как взрывное распространение заболеваемости. Голикова сообщила также, что в стране отмечен резкий рост смертности от Covid-19. По словам вице-премьера, превышение среднероссийских показателей заболеваемости зафиксировано в десяти регионах, а индийский штамм («дельта» по классификации ВОЗ) преобладает в Москве, Нижегородской, Саратовской областях и все больше фиксируется в Санкт-Петербурге. Нового индийского варианта «дельта плюс» в России пока нет, заверила она, добавив, что в стране также циркулирует британский штамм («альфа»). В связи с ухудшением эпидситуации Голикова призвала регионы вводить такие же ограничительные меры, как в Москве.

Как отметила вице-премьер РФ, заболеваемость ковидом в России за прошлую неделю возросла на 29,2%, а показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тысяч населения. За этот же период смертность от Covid-19 в стране выросла на 21,3%.

Наибольший прирост заболевших по итогам минувшей недели отмечен в десяти регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Бурятии, Московской области, Карелии, Сахалинской области, Хакасии, Крыму, Мурманской области и Республике Алтай. В этих регионах, как отметила Голикова, превышен средний уровень заболеваемости коронавирусом по стране.

Одной из причин роста заболеваемости ковидом в стране остается несоблюдение ограничений, указала она, отметив при этом, что заболеваемость первой пошла в рост в 27 регионах России, где сняли запрет на массовые мероприятия и разрешили работать общепиту ночью.

Кроме того, Голикова сообщила, что темпы вакцинации за последнюю неделю увеличились в 1,7 раза, первый компонент вакцины получили 20,7 млн россиян, оба – 16,7 млн. По ее словам, меньше всего вакцинированных в Дагестане, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях. А лидерами по темпу вакцинации на 100 тысяч населения являются Сахалинская, Белгородская, Московская области, Чечня, ХМАО, Тюменская область и Москва, отметила вице-премьер.

В связи со всплеском заболеваемости Covid-19 вице-премьер призвала региональные власти принимать такие же антиковидные меры, как в Москве.

«В ближайшее время необходимо принять ряд мер... большинство из этих мер уже принял город Москва», – сказала Голикова (цитата по ТАСС). «Мы обращаемся ко всем регионам страны, чтобы они также принимали аналогичные меры», – добавила она.

Напомним, с 28 июня посещать заведения общепита в Москве разрешат только при наличии прививки, антител к коронавирусу или отрицательного ПЦР-теста. При этом гражданам необходимо получить специальный QR-код. Кроме того, в столице введен запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с участием более 500 человек. Такие мероприятия могут быть возможны, если будут проводиться в «бесковидном» режиме. Ранее в Москве объявили об обязательной вакцинации от коронавируса работников сферы услуг.

Москва, Наталья Петрова

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