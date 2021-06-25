«Негативная спираль»: стороны пояснили свою позицию по саммиту Россия – ЕС

Евросоюз должен вести прямой диалог с Россией, который вовсе не означает немедленные уступки, заявила канцер ФРГ Ангела Меркель. Она привела в пример американского лидера Джо Байдена и его стойкую позицию даже после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Президент США провел очень серьезную встречу с Владимиром Путиным, которая не производит впечатления поощрения российскому президенту. Суверенная Европа, по моему мнению, должна быть в состоянии отстаивать свои интересы в похожих встречах», – цитирует канцлера РИА «Новости».

Меркель добавила, что лидерам стран ЕС лучше лично обсуждать проблемные вопросы с Путиным, а не слышать о переговорах от США.

Президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что его предложение провести саммит Россия – ЕС вызвало долгое обсуждение. Для самого французского лидера встреча с Путиным не стала бы чем-то необычным, потому что они регулярно обсуждают двусторонние вопросы. Но странам ЕС нужен единый подход к взаимодействию с Россией, считает Макрон.

Руководство Евросоюза озвучило свой подход, назвав отношения с Москвой «негативной спиралью». Официальный Брюссель готов сотрудничать с Москвой по отдельным вопросам, но уже выбрал долгосрочную линию поведения.

«Мы сейчас находимся в негативной спирали отношений, ожидаем, что это так и продолжится. Мы готовы отвечать на атаки против ЕС со стороны России, на нарушения прав человека, будем препятствовать подрыву наших интересов», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Кремле тоже настроены серьезно, но в сторону налаживания отношений с ЕС, а не мнимых «атак». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что лидеры стран ЕС отрицательно отнеслись к идее совместного саммита.

«Президент Путин был и остается заинтересованным в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем… Мы готовы идти в этом налаживании так далеко, насколько готовы наши визави», – заявил Песков.

Напомним, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон предложили организовать саммит ЕС – Россия на высшем уровне, но около 10 стран-членов ЕС выступили против.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.06.21

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