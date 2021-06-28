Дипмиссия США в Москве перестанет выдавать визы с 1 августа

Американское посольство в Москве с 1 августа прекратит оказание консульских услуг, заявил посол США в России Джон Салливан. Он сослался на нехватку персонала для работы с гражданами.

«После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги… Не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз», – сказал посол в беседе с телеканалом «Дождь».

Салливан добавил, что услуги посольства нужны как американским гражданам, так и российским. И приостановка выдачи виз может иметь серьезные последствия для личных дел и бизнеса в обеих странах.

Напомним, Россия в ответ на новые санкции и высылку своих дипломатов внесла США в список недружественных стран. Последствием стал запрет нанимать на работу в американские дипмиссии россиян и других иностранцев. Штаты заявили, что число сотрудников посольства в РФ сократится на 75%, а перечень консульских услуг урежут до минимума.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.06.21

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