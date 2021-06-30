Захарова сравнила отношение США к России со сказкой про Крошку Енота

Представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала властям США обратить внимание на сказку про Крошку Енота при выстраивании отношений с Россией. Так она ответила на угрозы новых санкций от американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Накануне глава внешнеполитического ведомства США заявил о готовности введения новых санкций в случае агрессии со стороны Москвы.

«Если Россия решит пойти на агрессивные действия, мы ответим не в целях конфликта или эскалации, а потому, что мы будем отстаивать наши интересы и ценности. С нашей стороны уже была четкая и решительная реакция в виде санкций», – цитирует Блинкена пресс-служба Госдепа.

Мария Захарова сравнила такой подход США к двусторонним отношениям со сказкой их соотечественницы, писательницы Лилиан Муур про Крошку Енота. Она напомнила, что Енот очень боялся того, «кто сидит в пруду», потому что у него была палка.

«Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи «тому, кто сидит в пруду», а улыбнуться. Может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь», – посоветовала дипломат в своем телеграм-канале.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялась встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Главы государств договорились о стабилизации двусторонних отношений и совместной работе двух стран по кибербезопасности, стратегической стабильности.

Москва, Наталья Рязанова

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