Путин отказался выбирать преемника

Президент РФ Владимир Путин не будет сам выбирать преемника, а оставит этот вопрос на усмотрение граждан. Российский лидер только надеется, что сможет высказать рекомендации тому, кто займет его место.

Во время прямой линии Путина спросили, планирует ли он передать власть тому, кого выберет сам. На что президент ответил отрицательно.

«Россияне осуществляю свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. И вот такой путь и только такой путь возможен… Моя ответственность в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента», – сказал глава государства.

Напомним, в недавнем интервью Владимир Путин заявил, что готов поддерживать кандидатов в президенты с готовностью по-настоящему связать свою жизнь с судьбой страны. Он не против видеть в своем кресле после ухода человека с конструктивными взглядами, и неважно, как тот будет относиться к самому Путину.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.06.21

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