Путин поддержит «Единую Россию» на думских выборах

Президент РФ Владимир Путин намерен поддержать избирательную кампанию партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму. По его мнению, ЕР создает фундамент для российской государственности.

Российский лидер вспомнил противоречивую внутреннюю политику в 1990-е годы. Многие решения законодателей были популистскими, хотя депутаты понимали их невыполнимость.

«Это обман народы был. «ЕР» не ведет себя так. Даже если надо принимать непопулярные, но нужные для страны решения, они их принимают. Идут на это себе во вред. Я был создателем этой партии, я ее и поддерживаю. И намерен поддержать в ходе избирательной кампании», – сказал Путин во время прямой линии.

Президент высоко оценил работу Госдумы седьмого созыва и напомнил, что депутатам пришлось работать в трудный ковидный период.

«Приходил в зал и принимали решения по важнейшим направлениям жизнедеятельности страны. Если бы этого не было сделано своевременно, ситуация была бы гораздо сложнее. Мы прошли самый опасный участок пандемии гораздо мягче, чем другие страны», – рассказал Путин.

Как сообщал «Новый День», 17 июня Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. Президент призвал провести выборы в Госдуму без пустых обещаний и в соответствии с законом. Главными критериями предвыборной кампании глава государства назвал открытость и прозрачность.

Москва, Наталья Рязанова

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