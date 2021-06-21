Путин призвал провести выборы в Госдуму открыто и прозрачно

Президент РФ Владимир Путин призвал провести выборы в Госдуму без пустых обещаний и в соответствии с законом. Главными критериями предвыборной кампании глава государства назвал открытость и прозрачность.

«Наша общая ответственность – провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов. Важно, чтобы состав будущей VIII Думы объективно отражал волю людей, суверенный выбор граждан России», – заявил Путин, выступая перед депутатами Госдумы седьмого созыва (цитата по «Дума ТВ»).

Президент отметил, что каждая партия должна строить предвыборную кампанию прозрачно, открыто и в строгом соответствии с законом. А конкуренция – строиться на уважении к оппонентам и гражданам, но не на пустых обещаниях и оскорблениях.

Как сообщал «Новый День», 17 июня Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в нижнюю палату парламента на 19 сентября. Предвыборная кампания стартовала сразу после опубликования документа. ЦИК РФ постановил, что россияне смогут проголосовать в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.06.21

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