Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября

В России началась избирательная кампания – президент РФ Владимир Путин подписал указ о дате выборов в Госдуму. Вечером 17 июня документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю: назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ нового созыва на 19 сентября 2021 года», – говорится в указе.

19 сентября станет единым днем голосования: будут избираться депутаты на федеральном и региональном уровне, а также станут известны главы 12 регионов.

Центризбирком 18 июня намерен утвердить предвыборный план и установить количество дней голосования, которых должно быть не более трех. Согласно поправкам в избирательное законодательство, россияне теперь могут участвовать в выборах в режиме онлайн, по почте и вне специально оборудованных участков. Онлайн-голосование доступно для москвичей, жителей Севастополя, Ростовской, Ярославской, Курской, Нижегородской и Мурманской областей.

Как сообщал «Новый День», Центризбирком выберет однодневное или многодневное голосование по ситуации с коронавирусом. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала высокой вероятность того, что россияне смогут голосовать несколько дней, на фоне роста заболеваемости.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.06.21

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