Памфилова: Длительность голосования на выборах в Госдуму будет зависеть от коронавируса

Центральная избирательная комиссия России будет учитывать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом при определении длительности голосования на предстоящих в сентябре выборах. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, вероятность многодневного голосования высока.

«С учетом того, как развивается пандемия, будем, в первую очередь, исходить из обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности потенциальных избирателей. Вероятность того, что мы будем принимать решение голосовать не один день – она очень высока», – цитирует Памфилову «Интерфакс».

Глава ЦИК также отметила, что в Центризбирком поступают различные обращения, которые сводятся к утверждениям, что трехдневное голосование якобы «прямо пропорционально увеличивает возможность разного рода фальсификаций». «Мы не можем согласиться, что здесь есть прямая зависимость, зависит от многих факторов: как это [многодневное голосование] организовывать, как будут работать наблюдатели, [избирательные] комиссии и так далее», – подчеркнула Памфилова (цитата по ТАСС).

Предполагается, что Центризбирком примет окончательное решение о проведении трехдневного голосования на выборах в Госдуму после их назначения президентом РФ Владимиром Путиным в июне.

В единый день голосования, 19 сентября, в России пройдут избирательные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов в 39 регионах РФ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.06.21

Российским туристам разрешили приезжать в Иорданию. / Собянин официально разрешил москвичам сидеть на лавочках. / В Женеве стартовали переговоры Путина и Байдена. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»