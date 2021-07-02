МИД России отрицает обвинения Запада в причастности госструктур РФ к кибератакам

Посольство РФ в Вашингтоне назвало голословными обвинения о причастности российских госструктур на атаки хакеров на различные объекты в Штатах. Комментарий на заявление американских и британских спецслужб опубликован на странице дипмиссии в соцсети.

Накануне американские АНБ, ФБР и агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры вместе с Национальным центром кибербезопасности Великобритании опубликовал доклад о кибератаках ГРУ в 2019-2021 годах. Некую «воинскую часть 26165» и 85-й спеццентр ГРУ обвинили в хакерских нападениях, которые ранее приписывались группам Fancy Bear, APT28, Strontium. Целями атак названы различные правительственные и оборонные объекты, компании в сфере логистики, энергетики, образования и медиа.

В посольстве РФ категорически отвергли причастность российских госструктур к хакерским атакам.

«Борьба с киберкриминалом – приоритет России и составная часть ее государственной политики по противодействию всем формам преступности… Надеемся, американская сторона откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности», – говорится в сообщении.

Российские дипломаты посоветовали властям США навести порядок на своей территории, откуда «идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России».

Напомним, США озвучили угрозу нанести киберудары по целям в России без предупреждения в ответ на атаки хакеров. В МИД РФ возмутились, что Москву хотят привлечь к ответу за действия преступников, против которых борются российские службы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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