Володин назвал Путина самым сильным политиком мира

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президента РФ Владимира Путина самым сильным политиком на мировой арене. Он призвал сделать все, чтобы Путин оставался на своем посту как можно дольше.

«Сегодня в мире политика сильнее Путина нет. Вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом, чем он… У него есть качества, которыми крайне редко обладают люди, занимающие такие должности: доброта, эмпатия и человечность», – сказал Володин в интервью «Комсомольской правде».

Спикер Госдумы заявил, что у него нет президентских амбиций, а все необходимые для этого поста качества он видит именно в действующем главе государства.

«Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн», – уверен Володин.

По его мнению, любые вероятные проблемы Россия может встретить «намного менее болезненно», чем в предыдущие периоды своей истории. В пример он привел введенные западом санкции и то, как сними справляется страна.

Напомним, Владимир Путин отказался сам выбирать преемника и оставил этот вопрос на усмотрение граждан, которые все решат на выборах. Российский лидер только надеется, что сможет высказать рекомендации тому, кто займет его место.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.07.21

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