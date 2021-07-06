Лавров пригрозил жестким ответом на недружественные действия США

Россия намерена жестко отвечать на любые недружественные действия со стороны США. Разговор с позиции силы заранее обречен на провал, предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал – на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно. Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных отношений», – сказал Лавров в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека». Стенограмма опубликована на сайте МИД РФ.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с американским лидером Джо Байденом заявил о балансе интересов строго на паритетных началах. И на саммите американская сторона не возражала, но вскоре после встречи на высшем уровне из Белого дома снова начались «нотации».

«С удвоенной силой взялись за прежние «нотации»: мол, мы Москве «указали, четко предупредили, обозначили требования». Эти «предупреждения» стали сопровождаться угрозами: если Россия «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению», – рассказал глава МИД России.

Напомним, во время прямой линии Владимир Путин заявил, что Россия не будет себе во вред делать ответные шаги за нарушения «красных линий» со стороны США. Президент РФ выразил надежду, что отношения нашей страны с Соединенными штатами войдут в нормальные рамки.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.07.21

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