В Кремле оценили предложение ЕС о признании Covid-сертификатов

В Кремле высоко оценили предложение ЕС о взаимном признании Covid-сертификатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал «хорошим сигналом» обращение посла Евросоюза.

«Это заявление посла очень примечательно и очень положительно… Какая-либо ковидная дискриминация в связи с разницей документальной – это то, что, наверное, будет неприемлемо для любого демократического общества», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля согласился, что вопрос нужно обсуждать, но готовность ЕС к диалогу – уже «хороший сигнал».

Дмитрий Песков оптимистично настроен и по поводу регистрации российской вакцины в ВОЗ и ЕМА. По его мнению, если исчезнет предубеждение, процесс завершится в пользу отечественного препарата.

«Если отмести какие-либо предубеждения, будь то политического характера, искусственного характера, лоббистского характера, то так или иначе эта наша кропотливая работа завершится успехом. Российская вакцина будет признана», – уверен Песков.

Ранее Евросоюз обратился с Минздрав РФ с предложением обсудить присоединение к программе Covid-сертификатов. Взаимное признание сертификатов о прививке от коронавируса упростило бы пересечение границ стран ЕС для россиян. Пока гражданам РФ запрещен въезд в страны союза, поскольку ВОЗ и ЕМА не дали одобрения ни одной российской вакцине.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.07.21

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