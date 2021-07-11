Президент Молдавии заявила о сигналах, которые компрометируют парламентские выборы

Президент Молдавии Майя Санду заявила о нарушениях на выборах в парламент, которые компрометируют честный процесс волеизъявления граждан.

«Я видела сообщения о нарушениях, я получала сигналы о действиях, которые компрометируют честный процесс выборов. Призываю всех, кто отвечает за проведение выборов, хорошо делать свою работу, иначе их ждут санкции», – цитирует ее заявление РИА «Новости».

Между тем, как отмечает агентство, председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил считает, что серьезных нарушений не выборах не зафиксировано. Со своей стороны заместитель главы Генерального инспектората полиции Молдавии Марин Максиан сообщил, что к 11:00 поступило 14 сообщений о нарушениях. Речь идет о размещении агитационных материалов возле избирательных участков, агитации в день голосования и организованном подвозе избирателей.

В досрочных выборах в парламент Молдавии участвуют 22 партии и блока и один независимый кандидат. Как предполагается, основная борьба развернется между партией «Действие и солидарность», которую до вступления в должность президента возглавляла Санду, и блоком «Коммунисты и социалисты» во главе с двумя бывшими главами республики Владимиром Ворониным и Игорем Додоном.

Кишинев, Светлана Антонова

Кишинев. Другие новости 11.07.21

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