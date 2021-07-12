Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

Совет Евросоюза продлил на полгода санкционный режим в отношении России. Брюссель назвал причиной несоблюдение Москвой минских соглашений.

«Совет сегодня постановил продлить санкции в отношении отдельных секторов экономики РФ до 31 января 2022 года. Решение последовало за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений… Россия не полностью выполняет эти договоренности», – говорится в официальном заявлении.

Напомним, впервые ограничения против России введены летом 2014 года после того, как Крым вошел в состав РФ. Весной 2015 года Совет ЕС привязал продолжительность санкций к выполнению Минских соглашений.

Как сообщал «Новый День», в конце июня лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии проработать варианты новых санкций против России на случай «любой будущей вредоносной деятельности» России.

Брюссель, Наталья Рязанова

Брюссель. Другие новости 12.07.21

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