В Госдуме не одобрили идею обсуждения «СП-2» в нормандском формате

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий считает странным обсуждать запуск «Северного потока-2» в рамках «нормандской четверки». Депутат напомнил, что данный формат создан для решения сугубо внутреннего конфликта Украины, а трубопровод к нему не относится.

Слуцкий отметил, что Киев продолжает использовать ситуацию на юго-востоке страны, чтобы добиваться от Запада экономических гарантий и преференций.

«Становится понятно, почему Киев не предпринимает никаких шагов для урегулирования конфликта – это последний аргумент, позволяющий оправдать любые свои неудачи», – цитирует депутата РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил вынести ситуацию с «Северным потоком-2» на обсуждение при встрече лидеров «нормандской четверки». Он озвучил это предложение во время брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как сообщал «Новый День», Зеленский заявил, что Германия должна выплатить Украине компенсацию в 3 млрд долларов за потери от запуска «Северного потока-2». ЕС обязан предоставить Киеву кредит на 5 млрд долларов на льготных условиях и подписать контракт на поставки газа сроком на десять лет.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.07.21

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