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Среда, 14 июля 2021, 11:33 мск

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Американская компания торговала с Россией в обход санкций

Фото: сайт ФБР (www.fbi.gov)

В США компанию заподозрили в поставках научных приборов российским фирмам под санкциями и Федеральной службе безопасности (ФСБ). Об этом сообщило интернет-издание The Daily Beast.

Компания Intertech Corporation связана с российской Intertech Instruments. В марте американские власти ввели санкции, связанные с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Тогда в «черный список» попали 14 российских организаций, которые, по мнению США, занимаются «производством биологического и химического оружия».

В Федеральном бюро расследований полагают, что в Intertech Corporation «намеренно фальсифицировали отгрузочные документы, избегали и обходили правила экспортного соответствия».

В судебных документах, имеющихся в распоряжении издания, есть заявление о выдаче ордера на обыск в Intertech Corporation. К расследованию подключилась федеральная прокуратура США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 14.07.21

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