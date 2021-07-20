Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России

Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал за год «вернуть Крым» в состав Украины. И пригласил украинских мусульман отметить следующий Курбан-байрам в крымском Бахчисарае.

Политик поздравил крымских татар и «всех украинских мусульман» с праздником окончания хаджа, Курбан-байрамом. И заявил, что скоро «агрессор» в лице России будет побежден.

«Совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой. И вскоре в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ будет свободно отмечать Курбан-Байрам», – написал Порошенко в своем Facebook.

Как сообщал «Новый День», Украина оценила ущерб от потери Крыма в 135 млрд долларов. Сумма касается только экономических активов по состоянию на 2014 год, то есть нуждается в индексации.

Крым стал частью территории Российской Федерации весной 2014 года после референдума, в ходе которого большинство населения полуострова проголосовало за присоединение к России. Большинство стран мира не признают итоги референдума, но президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма больше не будет обсуждаться и закрыт навсегда.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 19.07.21

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