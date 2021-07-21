Россия убедилась в правильности решения о выходе из Договора по открытому небу

Решение России выйти из Договора по открытому небу было правильным. В этом Москва убедилась по итогу конференции в Вене, в которой принял участие замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков и российская делегация.

«Конференция стала последним политическим рубежом на пути России к выходу из Договора по открытому небу. Подтверждена правильность принятого у нас решения относительно нецелесообразности дальнейшего российского участия в этом Договоре», – говорится в сообщении МИД РФ.

Другие государства, прежде всего ближайшие союзники США, в своих выступлениях опирались на шаблон заявления, принятого ранее Советом НАТО. Ряд стран обвиняли и упрекали Россию. Однако в МИД подчеркнули, что, если Договор по открытому небу прекратит свое действие, вся вина за такой исход ляжет на США и членов НАТО.

Участие Вашингтона в соглашении было обязательным условием, но США закрыли свою территорию для наблюдательных полетов. Более того, американские власти убеждали союзников создавать препятствия российским наблюдательным полетам, но хотели получать информацию, полученную в ходе миссий над Россией.

«Нами был предложен ряд вариантов решения этой проблемы, однако западные партнеры отказались учитывать российские интересы», – заключил МИД.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.07.21

«Мутноватая история»: глава Союза адвокатов России назвал очень запутанным законодательство о вакцинации. / Почти миллион граждан Украины получили российские паспорта. / «Непредсказуемо печальная картина»: «ковидные решения» властей вызывают недоверие россиян. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»