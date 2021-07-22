МИД о подаче Россией жалобы против Украины в ЕСПЧ: «Киев не оставил другого выбора»

Российский МИД прокомментировал подачу Москвой межгосударственной жалобы против Украины в Европейский Суд по правам человека. На Смоленской площади заявили, что «данный шаг назрел уже давно». Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как отметили в российском МИД, сложившаяся обстановка на Украине «не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций».

Во внешнеполитическом ведомстве РФ пояснили, что речь идет «о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, систематических зверствах, чинимых в отношении жителей Донбасса в ходе так называемой антитеррористической операции, развернутой Киевом против собственного населения». На Смоленской площади также обратили внимание на «пагубные последствия действий киевских властей на население как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН-17».

Как подчеркнули в МИД, «все содержащиеся в российском иске претензии к Украине подкреплены серьезным массивом доказательств, который был накоплен за эти годы».

На решение Москвы повлияло множество факторов – полное игнорирование международными структурами вышеперечисленных нарушений прав человека на Украине, продолжающееся нарушение Украиной своих обязательств, закрепленных международным правом и Конституцией, и неспособность «украинской правоохранительной и судебной системы надлежащим образом расследовать данные вопиющие факты», указали в ведомстве.

В МИД России ожидают «беспристрастного и неполитизированного отношения ЕСПЧ к российской жалобе» и «досконального исследования судом представленных государством-истцом материалов и доказательств», говорится в заявлении.

Ранее сегодня Генпрокуратура РФ сообщила, что Россия обратилась в ЕСПЧ с первой своей истории межгосударственной жалобой – против Украины. Жалоба подана на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Москва, Наталья Петрова

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