Сергей Зверев подал документы для выборов в Госдуму

Шоумен и стилист Сергей Зверев подал в избирком пакет документов для участия в выборах в Госдуму. Зверев представляет партию «Зеленые» и намерен выдвигаться как кандидат в депутаты от Бурятии.

«22 июля Зверев Сергей Анатольевич представил документы о выдвижении в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы восьмого созыва», – говорится в сообщении на сайте республиканского избиркома.

Шоумен стал девятым кандидатом, который выдвинулся по одномандатному избирательному округу № 9 (Республика Бурятия).

Напомним, выборы в Госдуму назначены на 19 сентября, но россияне смогут голосовать три дня: 17, 18 и 19 сентября. Предвыборная кампания стартовала сразу после опубликования документа.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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