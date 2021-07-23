Лавров рассказал о стремлении Запада создать «пояс нестабильности» вокруг России

Запад заставляет давит на соседние с Россией страны в попытках создать пояс нестабильности. При этом американцы не гнушаются открыто использовать пропаганду, вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что Запад прямо ставит правительства перед выбором: быть на своей стороне или на стороне России. При этом западные силы ищут способы получать выгоду в каждом случае.

«Хотят осваивать самым разным образом – и военным, и экономическим – территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном… пытаются расширять свое присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ», – сказал глава МИДа на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы».

Трансляция велась на странице МИД РФ в соцсети.

Лавров напомнил о влиянии западных стран на ситуацию на Украине, Молдавии, попытке провести революцию в Белоруссии. Министр заявил, что Россия не хочет ни с кем «ссориться»,

«Все должны понимать, что мы готовы к любому развитию ситуации. И мы готовы обеспечивать свои интересы как на постсоветском пространстве, так и в других регионах», – добавил Лавров.

Как сообщал «Новый День», президента РФ Владимира Путина беспокоит увеличение военного потенциала НАТО вблизи границ и несговорчивость альянса в части деэскалации напряженности.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.07.21

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