Россию беспокоит увеличение военного потенциала НАТО вблизи границ и несговорчивость альянса в части деэскалации напряженности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в видеообращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Нас не может не беспокоить наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов», – сказал глава государства.

Он выразил надежду, что у руководства НАТО возобладает здравый смысл, и альянс начнет развивать «конструктивные отношения» с Россией.

Путин отметил, что некоторые страны пользуются «эрозией» международного права для продавливания своих интересов. На этом фоне Россия продолжает действовать с ответственностью за безопасность соседних стран и стремится к стабилизации ситуации на континенте.

«Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других. Россия… намерена и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте», – заявил президент РФ.

Ранее посольство РФ В США призвало Вашингтон и его союзников отказаться от военных учений в Черном море, которые должны стартовать 28 июня. Дипломаты отметили, что маневры с участием стран НАТО будут слишком масштабными и агрессивными, чтобы соответствовать заявленным миротворческим целям.

Москва, Наталья Рязанова

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