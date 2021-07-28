Кремль назвал ошибочным понимание России Белым домом

Президент США Джо Байден озвучил посылы своих помощников и показал, что в Белом доме бытуют ошибочные представления о России. Заявление американского лидера о президенте РФ Владимире Путине абсолютно неверно, считает представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне на встрече с сотрудниками разведки Джо Байден рассказал о трудном положении Владимира Путина как главы государства, чья экономика опирается только на ядерное оружие и нефть. По мнению Байдена, это сочетание делает российского лидера более опасным.

Песков допустил, что «бравурные заявления» сделаны Байденом, чтобы угодить специфической аудитории. Но и показали, насколько неверны представления американцев о России.

«Президент озвучивает те посылы, которые озвучиваются его аппаратом, его помощниками, и здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России… Утверждать о том, что у России больше ничего нет, в корне неверно», – цитирует пресс-секретаря президента РФ «Интерфакс».

Песков напомнил, что нефтегазовая отрасль составила лишь 15,2% от национального ВВП в 2020 году, а нефтегазовые доходы – 28% от бюджета. Свой вклад в казну вносят многие отрасли, включая инновационные разработки и ядерную энергетику.

«Это и мощнейшее сельское хозяйство, экспорт которого больше, чем те деньги, которые мы зарабатываем от экспорта оружия, это и сектор стройки, который пока демонстрирует очень уверенные темпы развития», – перечислил Песков.

Он надеется, что советники Байдена в будущем подготовят ему достоверную информацию.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.07.21

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