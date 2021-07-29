Мэром Владивостока стал бывший и.о. Константин Шестаков

Дума Владивостока избрала главой города Константина Шестакова. Он исполнял обязанности мэра с момента отставки своего предшественника.

Документы на избрание подали семь человек, но по итогам двух туров кандидатов осталось двое: Екатерина Лысенкова и Константина Шестаков. На очередном заседании депутаты выслушали планы обоих политиков на развитие города. По итогам голосования победителем стал Шестаков, сообщила думская пресс-служба.

«Буду, не щадя себя, работать на благо любимого города. У меня подобралась хорошая команда ребят, которые любят наш город, готовы профессионально и с упорством работать», – сказал Шестаков после избрания.

Как сообщал «Новый День», 18 мая полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил главе Владивостока Олегу Гуменюку оставить должность. Руководство региона и полпред оказались недовольны работой мэра приморской столицы. А после утверждения отставки у Гуменюка прошли обыски.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 29.07.21

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