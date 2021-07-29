МИД Молдавии отозвал посла в России после секс-скандала

МИД Молдавии отозвал посла в России Владимира Головатюка для консультаций. Руководство также оценит «аспекты, которые касаются его поведения», сообщили в пресс-службе министерства.

В МИД отказались давать дополнительные комментарии до выяснения всех обстоятельств, сославшись на нетерпимость «к любого рода давлению».

Владимир Головатюк подтвердил изданию Deschide, что вернулся в Кишенев по настоянию руководства. Дипломат связал отзыв с тем, что официально находится в отпуске.

«Отпуск был запланирован на июнь, но из-за парламентских выборов пришлось его отложить», – сказал посол Молдавии в России.

Изданию удалось поговорить с еще одним заинтересованным лицом, сотрудницей молдавской дипмиссии в Москве. Она обвинила посла в сексуальных домогательствах, которые якобы случились около трех недель назад.

По ее словам, Головатюк под надуманным предлогом пригласил ее в свою квартиру над рабочим кабинетом. Там встретил ее полностью обнаженным и попытался обнять, но девушка убежала и сообщила коллегам и в полицию.

Как сообщал «Новый День», в декабре 2020 года МИД Молдавии отозвал предшественника нынешнего посла Андрея Негуца. Поводом стал скандал с контрабандой анаболиков, который в Кишиневе назвали «постыдным актом» и «огромным позором».

Кишинев, Наталья Рязанова

Кишинев. Другие новости 29.07.21

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