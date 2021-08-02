Политическая активность россиян снизилась до минимума с 2004 года

Число россиян, участвующих в политической жизни страны, снизилось до минимума с 2004 года. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию «Социальная и политическая активность россиян: мониторинг», 17 лет назад 55% говорили, что участвовали в тех или иных выборах. За время изучения уровень постоянно снижался (до 32% в 2006 году и 27% в 2011-м) и достиг 22% в 2021 году, передает РБК. Также сократилось число тех, кто проводил избирательные кампании, – с 8 до 6%, и тех, кто участвовал в митингах и пикетах – с 5 до 3%. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

При этом россияне все больше проявляют интерес к общественной жизни. Если десять лет назад никакого участия в этом не принимали 61% респондентов, то теперь таких стало 45%. Наиболее пассивно россияне вели себя в 2006 и 2011 годах: не участвовали в общественной и политической жизни 52 и 61% опрошенных.

За весь период наблюдений выросла активность россиян по участию в коллективных обращениях/петициях (с 4 до 8%). Удвоилось число людей, занимавшихся сбором средств и вещей для людей в сложном положении (с 9 до 20%). В три раза больше людей начали участвовать в домовых комитетах и местном самоуправлении. В разы увеличилось и количество россиян, участвующих в общественных и профсоюзных организациях. Количество участников религиозных движений выросло с 0 до 3% с 2011 года.

Среди причин, по которым граждане не желают участвовать в общественной и политической, чаще всего респонденты называли отсутствие времени (28%). Каждый пятый (20%) считает, что политикой должны заниматься только профессионалы. 19% заявили, что доверяют в этом вопросе президенту. Снизилась и доля тех, кто уверен, что их участие в политике ничего не изменит. С 2007 года, когда такого мнения придерживались треть опрошенных, показатель упал до 16%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.08.21

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