В Госдепе пояснили заявление об отъезде российских дипломатов

США не высылают российских дипломатов, но они будут вынуждены уехать из-за окончания срока виз, заявил представитель американского Госдепартамента Нед Прайс. Но у россиян есть способ задержаться в Штатах.

«Когда виза заканчивается, мы ожидаем, что эти лица покинут страну или обратятся за продлением», – сказал Прайс во время брифинга.

Журналисты уточнили, есть ли у дипломатов из России шанс на одобрение заявки американскими властями. На что Прайс ответил весьма уклончиво.

«Мы сказали, что они могут подать заявку на продление. Как и во всех случаях, заявки рассматриваются в индивидуальном порядке», – сказал представитель Госдепа.

Нед Прайс подтвердил, что ведомство недавно изменило правила пребывания в США для сотрудников «некоторых дипмиссий». Но отказался отвечать, только ли россиянам предельный срок пребывания в Америке сократили с пяти до трех лет.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская дипмиссия всегда в срок оформляет документы и прошения о продлении визы были направлены американским властям «строго в установленные сроки». Некоторые сотрудники и их семьи ожидают ответа по визовым вопросам с мая 2020 года, а всего документы поданы на 60 человек. При этом, дипломаты не могут выехать в Россию даже по неотложным делам, а 30 новых сотрудников – въехать в США.

Как сообщал «Новый День», Госдеп предупредил 24 российских дипломатов, что к 3 сентября они должны покинуть США.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 03.08.21

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