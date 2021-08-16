Эксперт: Германия может отказаться от «СП-2» и это станет концом ее как промышленной державы

Избранное в сентябре правительство ФРГ может изменить позицию по «Северному потоку-2». Но это станет концом Германии как «развитой промышленной страны», заявил глава партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен.

Политик напомнил, что энергетическая отрасль Германии оказалась в критическом состоянии. Поэтому газопровод «Северный поток-2» стал незаменимым для удовлетворения немецких промышленных нужд.

«Новое федеральное правительство во главе с «Зелеными» может перерезать эту жизненно важную для ФРГ артерию. Последствием этого шага будет конец Германии как развитой промышленной державы», – сказал Мойтен в интервью «Известиям».

Напомним, источники в правительстве ФРГ заявили, что Германия не станет останавливать подачу газа по «Северному потоку-2» ни при каких обстоятельствах.

Как сообщал «Новый День», 10 августа оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил о завершении строительства морского участка первой нитки газопровода. Работы по укладке морской части второй нитки продолжаются.

Берлин, Наталья Рязанова

Берлин. Другие новости 16.08.21

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