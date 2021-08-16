КПРФ получила первую строку в бюллетене на выборах в Госдуму

Центризбирком РФ провел жеребьевку порядка размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для выборов в Госдуму. Первые три строки заняли КПРФ, партия «Зеленые» и ЛДПР. Трансляция велась на сайте ЦИК РФ.

В результате жеребьевки четвертый номер в бюллетене получила партия «Новые люди», пятый – «Единая Россия», шестой – «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», седьмой – «Яблоко».

Номера с восьмого по десятый достались Партии роста, Российской партии свободы и справедливости и «Коммунистам России». Далее в бюллетене не порядку расположатся «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров.

«Многие партии придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене. На наш взгляд, итоги голосования зависят от той работы, которую каждая партия, каждый кандидат проводят как в межвыборный период, так и в ходе избирательной кампании», – отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, выборы в Госдуму назначены на 19 сентября, но голосование будет многодневным. Россияне смогут проголосовать в любой удобный для них день из утвержденных ЦИК РФ: 17, 18 или 19 сентября.

Москва, Наталья Рязанова

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