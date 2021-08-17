Янукович озвучил главную ошибку Киева за 30 лет

Экс-президент Украины Виктор Янукович назвал отказ от соседских отношений с Россией главной ошибкой официального Киева. Переворот в стране случился из-за представления Украины как Антироссии, заявил политик.

«Главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», – цитирует ТАСС обращение бывшего президента к украинцам в честь 30-летия независимости страны.

Янукович отказался считать ошибочной свою линию поведения у власти. В перевороте 2014 года бывший глава государства винит проект «Украина как Антироссия». По его мнению, из-за подобной политики нынешняя власть предлагает жителям Донбасса уезжать в Россию, а населению Крыма запрещают считать полуостров своей родиной.

Как сообщал «Новый День», президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой назвавших себя русскими жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР оставаться на Донбассе.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.08.21

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