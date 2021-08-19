ЕС выступил с очередным антироссийским демаршем из-за Афганистана. Реакция Москвы

Евросоюз не должен позволить России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европарламента.

По его словам, Россия, Китай и Турция, также как и Индия, Иран и Пакистан получили новые возможности «усилить свое влияние» в Афганистане, передает RT. Однако ЕС не может позволить Китаю и России взять под контроль ситуацию в этой стране и «стать спонсорами Кабула», подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель при этом назвал ситуацию в Афганистане «катастрофой и кошмаром для афганского народа и для доверия Западу в мире». Они признал провал западных разведок, которые «не смогли этого предусмотреть», передает ТАСС.

На слова Борреля уже отреагировали в российском внешнеполитическом ведомстве. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москву удивило заявление главы дипломатии ЕС.

«Это еще одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее, наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», – цитирует дипломата «Интерфакс». «Пусть попробуют не дать (влиять на Афганистан – прим. ред.)» – так в МИД ответили на высказывания Борреля.

Ранее главы комитетов Европарламента по международным делам и развитию заявили, что опасаются усиления влияния России и Китая в Афганистане на фоне свержения «Талибаном» (признано террористическим движением и запрещено в России) правительства в Кабуле и захвата практически всей территории страны. Политики убеждены, что «Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум» и в связи с этим призвали власти ЕС «разработать новую стратегию для Афганистана и региона».

Брюссель, Наталья Петрова

Брюссель. Другие новости 19.08.21

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