Испугались влияния России и Китая: Байден и ЕС сделали заявления по Афганистану

В Европейском парламенте опасаются усиления влияния России и Китая в Афганистане на фоне свержения «Талибаном» (признано террористическим движением и запрещено в Росссии) правительства в Кабуле и захвата практически всей территории страны. Об этом говорится в заявлении глав комитетов Европарламента по международным делам и развитию. Авторы документа призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану.

В заявлении подчеркивается, что Евросоюзу «необходимо разработать новую стратегию для Афганистана и региона, учитывая, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум». Депутаты считают необходимым «призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане».

Подписи под заявлением поставили председатель комитета по международным делам Дэвид Макалистер, глава комитета по развитию Томас Тобэ и руководитель делегации по отношениям с Афганистаном Пятрас Ауштрявичюс.

В документе указывается, что поспешный вывод войск США и НАТО из Афганистана без создания базы и «шокирующий крах» афганских институтов и их сил безопасности позволили «Талибану» (запрещено в РФ) «неожиданно быстро захватить власть в стране». Парламентарии призвали «тех, кто наделен властью и властью в Афганистане», воздерживаться от насилия, уважать основные права человека и международное гуманитарное право.

Добавим, что президент США Джо Байден, выступая с заявлением по Афганистану, также упомянул Россию и Китай. Американский лидер заявил, что считает верным решение вывести американских военных из Афганистана, поскольку отказ от этого означал бы «бесконечное сражение в конфликте, который не отвечает национальным интересам США». При этом Байден не преминул затронуть Россию и Китай, которых назвал главными интересантами стратегии по Афганистану, от которой отказался Вашингтон. Как заявил президент Штатов, «наши истинные стратегические соперники – Китай и Россия» были бы только рады, если бы США продолжали бесконечно вкачивать миллиарды долларов и ресурсы в стабилизацию Афганистана.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В ходе переговоров радикалы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, и потребовали вывода из страны иностранных войск.

Накануне МИД России заявил, что российское посольство установило рабочие контакты с новыми властями Афганистана «в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения» и призвало все стороны «воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем».

Ранее тысячи афганцев собрались в аэропорту Кабул в надежде покинуть страну. Люди заблокировали взлетную полосу, из-за чего несколько военных самолетов ряда стран ЕС, направленных для эвакуации своих граждан, не смогли приземлиться в аэропорту. Хаос в аэрогавани привел к жертвам – несколько афганцев погибли в результате давки на взлетно-посадочной полосе и стрельбы, которую открыли американские военные, охраняющие аэропорт во время эвакуации иностранных дипломатов и граждан. По разным данным, при стрельбе погибли от 3 до 5 человек. Еще не менее трех беженцев погибли, сорвавшись с шасси американского военного самолета.

Брюссель, Наталья Петрова

Брюссель. Другие новости 17.08.21

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