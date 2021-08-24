Путин снял с должности заместителя Бастрыкина

Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета Ростислава Рассохова. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

«Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации», – говорится в документе.

Рассохов был назначен на пост замглавы СКР 12 мая 2020 года. Он курировал работу главков ведомства на Дальнем Востоке и в Сибири. До этого он руководил Главным управлением по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СК РФ. Сейчас ГУРОВД упразднено.

Рассохов участвовал в расследовании многих резонансных дел. В частности, он возглавлял следственную группу по уголовному делу экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в незаконном предпринимательстве.

Добавим, что при Рассохове были возбуждены громкие уголовные дела против ряда губернаторов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.08.21

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