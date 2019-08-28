Экс-министра Абызова обвинили в незаконном получении еще 32 млрд рублей

Экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова по второму уголовному делу обвиняют в незаконном предпринимательстве на 32 млрд рублей. Об этом сообщил следователь в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба защиты бывшего чиновника по первому уголовному делу – о мошенничестве и организации преступного сообщества.

Следствие полагает, что 32 млрд рублей в виде дохода получила компания, бенефициаром которой являлся Абызов. Второе уголовное дело в отношении экс-министра, о котором стало известно накануне, было возбуждено 23 августа по статье о незаконном предпринимательстве. По словам адвоката бывшего чиновника Александра Асниса, по версии следствия Абызов занялся предпринимательством вопреки закону, запрещающую членам правительства такую деятельность, передает «Интерфакс».

Возбуждение второго дела адвокат назвал необоснованным и незаконным, заявив о намерении обжаловать его. При этом защитник счел эту ситуацию доказательством того, что по первому следователи так и не смогли собрать достаточно доказательств.

Первое уголовное дело в отношении Абызова было возбуждено по статьям о мошенничестве и создании преступного сообщества, экс-чиновник был арестован в марте этого года. Следователи полагают, что с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов создал и возглавил организованное преступное сообщество, и вместе с подельниками обманул акционеров АО «Сибирская энергетическая компания» и АО «Региональные электрические сети» на 4 млрд рублей. Деньги были выведены за границу в оффшоры, бенефициаром которых являлся экс-министр. В материалах следствия говорилось, что ОПС поставило под угрозу энергетическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края. В рамках уголовного дела было арестовано имущество и активы, связанные с Абызовым, на 27 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.08.19

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