Сильно пожалеют: Москва предостерегла Лондон от провокаций у берегов Крыма

Посол России в Великобритании Андрей Келин предостерег британские власти от повторения ситуации с эсминцем Defender, который нарушил морскую границу России у побережья Крыма.

Дипломат заявил, что если Лондон решится на очередной подобную провокацию, власти Великобритании «окажутся в намного более трудном положении». Такое заявление прозвучало в интервью BBC.

По словам посла, инцидент был не мирным проходом, как утверждает британское правительство, а «демонстрацией того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности». Как отметил Келин, корабль «вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час, он не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией» (цитата по ТАСС).

«Мы не говорили, что можем открыть огонь по нему (эсминцу. – прим. ред.). Однако в следующий раз они (британские власти) окажутся в гораздо более трудном положении, так как это будет уже не первый случай, когда британский корабль проделает подобное», – предупредил дипломат. Посол назвал отношения между Россией и Британией тупиковыми. По его оценке, они близки «к точке замерзания».

Как сообщал «Новый День», около полудня 23 июня российские военные открыли предупредительный огонь из-за британского эсминца Defender, который зашел в воды России у крымского побережья и прошел в районе мыса Фиолент. Российский сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу огонь в его направлении, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу его движения. После инцидента британский посол была вызвана в МИД России, где ей выразили решительный протест.

Минобороны Великобритании в свою очередь заявило, что никаких выстрелов и бомбометания не было, а британский корабль спокойно прошел в международном коридоре Черного моря. Однако Москва выступила с опровержением, опубликовав видео, на котором была запечатлена стрельба.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.08.21

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