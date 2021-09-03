Владимир Путин ответил на вопрос о президентстве после 2024 года

Президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что пока не знает, будет ли занимать президентский пост после 2024 года. «Надо дожить до этого спокойно», – сказал глава государства. Так он ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2024 году.

Модератор пленарного заседания, телеведущий Сергей Брилев поинтересовался у Владимира Путина, поедет ли он на саммит АТЭС в Бруней в ноябре 2024 года. «Сами поедите или кого-то вместо себя отправите?» – задал вопрос журналист.

«Посмотрим, до 2024 года еще дожить нужно. Видите, пандемии у нас трясутся с разных сторон. Надо работать, не думать о таких крупных международных событиях, которые должны произойти еще там…», – ответил Путин. Журналист заметил, что в 2024 году «будет одно внутреннее событие – президентские выборы». «Я понимаю, понимаю и поэтому и говорю надо дожить до этого спокойно», – ответил президент.

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Владивосток, Наталья Петрова

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