«Стабильность для России»: Путин оценил наличие у себя права избираться на новый срок

Президент России Владимир Путин вновь заявил, что еще не решил, будет ли выдвигаться на новый президентский срок. В то же время он отметил, что его переизбрание – «не цель для России». А наличие у себя права баллотироваться на новый срок Путин счел стабилизирующим фактором в России. Заявления об этом глава государства сделал на форуме «Россия зовет».

В ходе мероприятия у Путина поинтересовались, собирается ли он идти на очередной президентский срок и еще какие цели для России он преследует.

«Я думаю, что мое переизбрание – это не цель для России», – ответил президент РФ.

«Что касается моих планов, тут фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права, оно уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию. Примерно так, как заявление Байдена, что он будет избираться», – добавил Путин, отметив, что наличие у него права избираться достаточно.

«Пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году», – заключил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»