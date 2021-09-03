ВС РФ отменил регистрацию девяти кандидатов в Госдуму от «Яблока»

Верховный суд РФ исключил девять членов партии «Яблоко» из списка кандидатов в депутаты Госдумы на предстоящих выборах. Иск был подан Центризбиркомом в конце августа.

«Суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление Центризбиркома об отмене регистрации кандидатов Есакова Никиты, Добыта Ивана, Чимитдоржиева Баясхалана, Орловой Александры, Аркадьева Михаила, Амосова Александра, Семавина Дмитрия, Плотниковой Елены, Мартынова Евгения», – говорится в сообщении пресс-службы ВС РФ.

Напомним, ЦИК обратился в суд после сообщения Центробанка о наличии у названных кандидатов иностранных финансовых инструментов. Ведомство не смогло самостоятельно проверить информацию, поэтому единственным выходом осталось решение суда.

Выбору в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. По результатам жеребьевки, партия «Яблоко» получила седьмую строку в избирательном бюллетене. Первые три позиции заняли КПРФ, партия «Зеленые» и ЛДПР.

Москва, Наталья Рязанова

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