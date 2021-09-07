Путин проводит короткий отпуск в Сибири в компании Шойгу

Президент РФ Владимир Путин на несколько дней взял отпуск после визита в Приамурье. Глава государства отдыхает в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля воздержался от подробностей и не стал уточнять, где именно Путин проводит выходные.

«По пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в Сибири. Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду. Это обычный отдых – и тайга, и горы, и прогулки, свежий воздух», – приводит слова Пескова ТАСС.

По его словам, президент вернется в столицу уже к концу дня 8 сентября и быстро приступит к рабочим обязанностям. Представитель Кремля пообещал показать гражданам фотографии и видео, сделанные на отдыхе Путина и Шойгу.

Президент РФ уже несколько раз выбирал Сибирь местом для отдыха. Также часто он ездит на выходные в сопровождении Шойгу. В марте политики отдыхали в заснеженной тайге, где гуляли в одинаковых охотничьих костюмах из дубленочного меха.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.09.21

«Пострадало больше 70% бизнеса»: пандемия в России закрыла порядка 10% предприятий. / Избиратели забросали премьера Канады камнями. / Куйвашев провел прямую линию и раздал поручения – итоги первого 2,5-часового эфира. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»